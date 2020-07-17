Ферстаппен прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Венгрии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от итогов свободных практик Гран-при Венгрии, выразив сожаление, что вторая практика прошла в дождевых условиях.

«Первая тренировка прошла не так, как бы нам хотелось. Жаль, что вторая сессия была дождевой, потому что мы уже кое-что поменяли и могли бы провести сравнение. К счастью, впереди целая ночь, и мы сможем изучить данные. Конечно, мы привнесём некоторые изменения и попробуем улучшить баланс к завтрашнему дню.

У болида есть сильные стороны, но нам нужно работать, чтобы догнать «Мерседес». В оставшиеся дни погода может быть такой же, как и сегодня, но условия одинаковы для всех. Пока слишком рано говорить о том, как пройдёт уик-энд», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба австрийской команды.