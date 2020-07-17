Бинотто признал, что мотор «Феррари» потерял в мощности из-за новых директив ФИА

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признал, что моторы итальянской команды потеряли в мощности в связи с новыми техническими директивами от ФИА. Вместе с тем, по его словам, другие мотористы также пострадали от новых правил.
«Мне кажется, что регламент очень сложный. На мой взгляд, есть моменты, которые требуют разъяснений. Это постоянный процесс. С минувшего года было выпущено много технических директив, которые разъяснили кое-какие области правил. Нам пришлось адаптироваться к этим требованиям. Но не думаю, что всё это коснулось только „Феррари“. Если посмотреть на мощность двигателей в этом сезоне, то мне кажется, что все мотористы тем или иным образом вынуждены были подстраиваться. Но, определённо, нам в «Феррари» пришлось адаптироваться и, как простое следствие из этого факта, мы потеряли некоторую скорость», — приводит слова функционера RaceFans.
Напомним, что в феврале ФИА и «Феррари» пришли к соглашению по спорным моментам в работе силовой установки итальянской команды образца 2019 года.
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