Гасли: постараемся поработать с данными Даниила
Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Венгрии. Гасли пропустил первую сессию из-за проблем с силовой установкой.
«Этот день не вышел для нас очень уж продуктивным. Утром я не выезжал на трассу из-за проблемы с машиной, которая стоила нам немалого времени. Дневная сессия была дождевой, так что мы просто проехали несколько кругов. Это, очевидно, неидеально — учитывая, что мы не могли принять участие в первой практике. Завтра с утра будет ещё одна тренировка, которая должна пройти посуху, так что мы сможем настроить машину к квалификации. Мы постараемся поработать с данными Даниила, полученными с утра, чтобы завтра день оказался лучше», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
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