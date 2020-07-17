Гасли: постараемся поработать с данными Даниила

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Венгрии. Гасли пропустил первую сессию из-за проблем с силовой установкой.



«Этот день не вышел для нас очень уж продуктивным. Утром я не выезжал на трассу из-за проблемы с машиной, которая стоила нам немалого времени. Дневная сессия была дождевой, так что мы просто проехали несколько кругов. Это, очевидно, неидеально — учитывая, что мы не могли принять участие в первой практике. Завтра с утра будет ещё одна тренировка, которая должна пройти посуху, так что мы сможем настроить машину к квалификации. Мы постараемся поработать с данными Даниила, полученными с утра, чтобы завтра день оказался лучше», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».