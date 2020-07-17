Квят: похоже, нам не удалось заставить шины работать

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, как для него прошли пятничные тренировки Гран-при Австрии.



«Нам нужно было протестировать с утра несколько вещей на сухой трассе. У нас было ощущение, что есть пространство для улучшения, и мы ждали возможности внести изменения ради прогресса во второй практике, однако она стала дождевой, так что мы не смогли сделать всё так, как планировали. Мы проехали несколько кругов, чтобы проверить поведение машины в дождевых условиях, при которых очень важно заставить шины работать — и похоже, что нам это не удалось, так как я довольно сильно скользил. Нам нужно проанализировать данные и подготовиться к завтрашнему дню», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».