Танабе объяснил, с какой проблемой столкнулся Гасли на тренировке Гран-при Венгрии

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Тоюхаре Танабе поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Венгрии Формулы-1 и рассказал, что помешало выступлению пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли.

«Благодаря прогнозу погоды мы знали, что нас может ждать плохая погода. Начало уик-энда в Венгрии подтвердило это. Перед первой тренировкой прошёл лишь мелкий дождь, так что пилоты могли поработать на сликах. Но ко второй сессии условия значительно ухудшились, пошёл сильный дождь. В результате ни одна из машин не провела на трассе достаточно времени.

Учитывая это, завтра нам нужно эффективно использовать время третьей тренировки и поработать над настройками силовой установки для квалификационного и гоночного режимов. Во время первой тренировки мы обнаружили некоторые аномальные данные на силовой установке Пьера Гасли. В качестве меры предосторожности мы кое-что поменяли, и во второй практике всё было нормально», — приводит слова функционера пресс-служба «Альфа Таури».