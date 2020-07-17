В «Альфа Таури» признали целый ряд проблем на тренировках в Венгрии

Главный инженер «Альфа Таури» Гийом Дезотё рассказал, как его команда отработала пятничные тренировки Гран-при Венгрии.



«Первая практика получилась для нас сложной, так как из-за проблемы на машине Пьера на трассе смог работать только Даниил. Первая „базовая“ попытка получилась сложной в плане баланса машины: были проблемы с недостаточной поворачиваемостью в большинстве поворотов. На длинной серии машина вела себя стабильно, но вновь была существенная недостаточная поворачиваемость, а на „медиуме“ начало появляться гранулирование шин. Что касается нашей конкурентоспособности, то мы были не там, где хотелось бы, но мы не собрали чистого круга, когда шины были на пике своих возможностей. Мы видели, что у многих машин возникло серьёзное гранулирование на передних шинах при использовании „софта“ — это может сыграть интересную роль далее в ходе уик-энда и в гонке, если она будет сухой.



Во время дневной сессии шёл дождь. У обоих пилотов были проблемы со сцеплением и балансом машины. Нам бы понадобилось больше кругов, чтобы лучше оценить баланс и скорость, но это помешало бы сберечь покрышки для квалификации и гонки — на случай, если вновь пойдёт дождь. У нас будет много работы вечером, и мы сделаем всё возможное, чтобы улучшить наши машины к субботе», — приводит слова Дезотё пресс-служба «Альфа Таури».