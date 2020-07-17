В «Рейсинг Пойнт» не собираются нарушать контрактные обязательства перед пилотами

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр попытался развеять слухи о скором подписании контракта с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем. Функционер подчеркнул, что в команде намерены уважать действующие контракты с гонщиками.
«Это просто сезон глупых слухов. Не могу этого понять, потому что мы провели лишь два этапа и при этом люди уже говорят о смене пилотов. Но мы довольны дуэтом наших гонщиков. Значит ли это, что мы подтверждаем пару Перес — Стролл на будущее? Сложно предсказать.
Серхио и Лэнсу необходимо показать максимум. У них есть действующие контракты, и мы не намерены нарушать свои обязательства.
Что касается Феттеля, он очень конкурентоспособный пилот, четырёхкратный чемпион мира. Знаю его как друга, он отличный парень. Есть ли у нас сроки принятия решений? Нет. Позади лишь две гонки, и сейчас просто время глупых слухов, так что мы не ставим себя во временные рамки", — приводит слова Зафнауэра The Race.
Напомним, контракт Серхио Переса с «Рейсинг Пойнт» рассчитан на 3 года, детали контракта Лэнса Стролла не разглашаются.
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