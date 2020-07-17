Леклер приятно удивлён скоростью «Феррари» в Венгрии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от пятничных тренировок Гран-при Венгрии.
«Сегодня утром всё прошло лучше, чем мы ожидали, если честно. Мы не приехали сюда с кучей новинок, по сути машина такая же, как и была. Но похоже, что на этой трассе машина выглядит лучше, что хорошо. Днём у меня были некоторые проблемы, мы пробовали разные вещи, и я не был очень доволен машиной, плюс просто не хватало уверенности на мокрой трассе. Но с утра мы увидели некоторые позитивные сигналы.
Здесь меньше прямых, а в Австрии у нас было много проблем на всём первом секторе. Здесь эта проблема куда меньше, а в поворотах мы довольно быстры. Да, мы не начнём навязывать борьбу «Мерседесу», но мы быстрее, и хорошо это видеть. С нетерпением жду субботы. Надеюсь, мы сможем конвертировать эти позитивные сигналы на тренировке в позитивный результат в квалификации и гонке. Но мне ещё нужно много сделать со своей стороны, и я постараюсь завтра оказаться на хорошей позиции», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.
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