Феттель остался доволен свободными тренировками Гран-при Венгрии Формулы-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Венгрии Формулы-1 и отметил прогресс болида. Немец подчеркнул, что трасса «Хунгароринг» подходит «Скудерии» намного больше, чем «Ред Булл Ринг».

«Утренняя сессия прошла хорошо. Это трасса определенно подходит нам лучше. Надеюсь, мы сможем подтвердить это и завтра. Но, конечно, мы ничего не будем знать наверняка вплоть до квалификации. Нам по-прежнему предстоит много работы, но всё-таки, похоже, что сегодня мы были лучше, чем на первых двух этапах», — приводит слова немецкого пилота GPblog.

Напомним, что по итогам второй свободной практики Феттель, в условиях дождя, показал лучшее время. После двух этапов на счету немца лишь одно очко в общем зачёте.