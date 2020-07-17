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Хэмилтон ожидает жёсткой борьбы с «Ред Булл» в квалификации Гран-при Венгрии

Хэмилтон ожидает жёсткой борьбы с «Ред Булл» в квалификации Гран-при Венгрии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Венгрии и признался, что в квалификации ждёт плотной борьбы с соперниками из «Ред Булл».

«В первой сессии мы сделали всё, что запланировали. Машина была хороша, хотя нам есть над чем поработать, так что ко второй сессии мы произвели кое-какие изменения. Потом пошёл дождь, так что информацию мы получим уже завтра. Во время дождя нам было нечего делать и я просто проехал установочный круг на промежуточных шинах.

Это классная трасса для сухой погоды, но очень сложная в дождь, нам не хватало сцепления. Что касается квалификации, то ожидаю более плотных результатов, так как этот трек не требует мощности мотора. Ожидаю сильного выступления от «Ред Булл» и непростой битвы с ними», — приводит слова британца пресс-служба «Мерседеса».

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