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Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 18 июля, на стационарной трассе «Хунгароринг» в Шпильберге состоится третья свободная практика третьего этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 — Гран-при Венгрии. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.

После второго этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал одно очко и находится в общем зачёте на 14-й позиции.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция третьей практики

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