Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 18 июля, состоится квалификация третьего этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Этап принимает стационарная трасса «Хунгароринг» в Будапеште. Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.



После второго этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал одно очко и находится в общем зачёте на 14-й позиции.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция квалификации