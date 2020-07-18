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Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация. Онлайн-трансляция
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 18 июля, состоится квалификация третьего этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Этап принимает стационарная трасса «Хунгароринг» в Будапеште. Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.

После второго этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал одно очко и находится в общем зачёте на 14-й позиции.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция квалификации

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