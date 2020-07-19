Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10
Сегодня, 19 июля, на стационарной трассе «Хунгароринг» в Будапеште состоится гонка третьего этапа сезона-2020 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Венгрии.
После второго этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал одно очко и находится в общем зачёте на 14-й позиции.
Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Венгрии — 2020. Онлайн-трансляция гонки
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