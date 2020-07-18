Формула-2. Венгрия. Первая гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 18 июля, состоится основная гонка третьего этапа Формулы-2 в сезоне-2020, которая пройдёт на стационарном автодроме «Хунгароринг» в Венгрии. Начало гонки запланировано на 17:45 по московскому времени.



В серии выступают сразу три российских пилота — Артём Маркелов, Никита Мазепин и Роберт Шварцман.



Сезон Формулы-2 должен был стартовать в Бахрейне в конце марта, однако был отложен из-за эпидемии коронавируса. Австрийский «Ред Булл Ринг» принял два этапа Формулы-2 подряд.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете по нижеприведённой ссылке:



Формула-2. Венгрия. Первая гонка. Текстовая трансляция.