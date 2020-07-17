«Не ожидал такого результата». Смоляр прокомментировал завоевание поула в Формуле-3

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации венгерского этапа Формулы-3.
«На самом деле я даже не ожидал такого результата. Я боялся, что по такой переменчивой погоде у меня что-то может не получиться, как это было неделю назад на «Ред Булл Ринге». Но спустя несколько кругов после начала квалификации мои опасения пропали. Я нашёл темп и начал проходить круг за кругом всё более уверенно.
Мы попали в настройки: немного подкорректировали их на первом пит-стопе, когда поменяли резину. Машина отлично держалась на трассе, хотя и была пара жарких моментов, когда меня немного выносило. Но по-другому ехать по дождю невозможно: только на лимите и никак иначе. В итоге мне удалось собрать очень хороший круг, и я рад такому отличному результату, хотя и сохраняю при этом спокойствие. Завтра нам надо закончить начатую работу и побороться за хорошие очки», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».
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