Видео. Гасли жалуется, что в машине пахнет, как на барбекю

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли в ходе свободных тренировок Гран-при Венгрии столкнулся с техническими проблемами. Возвращаясь в боксы, француз по радиосвязи пожаловался, что в машине пахнет так, «как будто что-то горит», а затем добавил, что запах, словно на барбекю. В команде ответили, что визуальных повреждений нет.

Видео эпизода доступно на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Напомним, по итогам пятничных тренировок Гасли практически не удалось поработать на трассе. В ходе второй сессии ему помешали погодные условия. Позже француз отметил, что попытается ориентироваться на данные, полученные напарником по команде Даниилом Квятом.