Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Конкуренты хотели, чтобы Смоляра лишили круга, принесшего ему поул-позишен

Конкуренты хотели, чтобы Смоляра лишили круга, принесшего ему поул-позишен
Авто / Младшие серии 0

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр рассказал, что некоторые конкуренты просили стюардов венгерского этапа Формулы-3 аннулировать его быстрейший круг в квалификации. В предпоследнем повороте россиянин в один момент выехал за пределы трассы, но судьи не стали штрафовать Смоляра.

«Да, я обратил внимание, что выехал всеми четырьмя колёсами за пределы трассы, но в тот момент у меня не было времени об этом думать. Если колёса и не касались белой линии, то речь шла о 10-15 сантиметрах. Да, есть команды, которые подали протест — их решение было понятно и ожидаемо. Но я не улучшил на третьем секторе, поэтому круг с меня не сняли. Но, конечно, нервы потрепали.

Болельщики называют меня человеком дождя? Это довольно громкое заявление. Да, я знаю, что обычно уверенно выступаю по дождю — немного лучше, чем посуху. Если гонка будет сухой, то посмотрим. Здесь обогнать очень сложно. Не буду забегать вперёд — для начала поглядим, какой окажется погода.

Со стартом у меня на самом деле всё в порядке. В спринтерской гонке в Австрии было просто недоразумение с моей стороны, абсолютно глупая ошибка, которую я не должен был допускать. В пятницу мы отработали старты на тренировке, и они получились хорошими», — заявил Смоляр в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020