Конкуренты хотели, чтобы Смоляра лишили круга, принесшего ему поул-позишен

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр рассказал, что некоторые конкуренты просили стюардов венгерского этапа Формулы-3 аннулировать его быстрейший круг в квалификации. В предпоследнем повороте россиянин в один момент выехал за пределы трассы, но судьи не стали штрафовать Смоляра.
«Да, я обратил внимание, что выехал всеми четырьмя колёсами за пределы трассы, но в тот момент у меня не было времени об этом думать. Если колёса и не касались белой линии, то речь шла о 10-15 сантиметрах. Да, есть команды, которые подали протест — их решение было понятно и ожидаемо. Но я не улучшил на третьем секторе, поэтому круг с меня не сняли. Но, конечно, нервы потрепали.
Болельщики называют меня человеком дождя? Это довольно громкое заявление. Да, я знаю, что обычно уверенно выступаю по дождю — немного лучше, чем посуху. Если гонка будет сухой, то посмотрим. Здесь обогнать очень сложно. Не буду забегать вперёд — для начала поглядим, какой окажется погода.
Со стартом у меня на самом деле всё в порядке. В спринтерской гонке в Австрии было просто недоразумение с моей стороны, абсолютно глупая ошибка, которую я не должен был допускать. В пятницу мы отработали старты на тренировке, и они получились хорошими», — заявил Смоляр в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
- 17 июля 2020
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