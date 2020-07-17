Шварцман объяснил, почему стал в квалификации Формулы-2 только 11-м
Российский гонщик академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал 11-й результат в квалификации венгерского этапа Формулы-2.
«Обидно так начинать уик-энд. На тренировке мы не проехали ни одного круга из-за погоды. Потом началась квалификация, и на моей попытке было много жёлтых флагов, которые портили круги. Так что мы остановились, а в этот момент состояние трассы начало улучшаться и другие сильно прибавили. Когда мы выехали на свежих шинах, то появился красный флаг и мы не смогли улучшить. Досадно, ведь время ещё было. Жаль стартовать так далеко позади в Венгрии, где трудно обгонять, но я надеюсь, что смогу отыграться», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды «Према».
- 17 июля 2020
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