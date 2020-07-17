Норрис шокирован слабым темпом «Макларена» в первый день Гран-при Венгрии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что болид команды на Гран-при Венгрии Формулы-1 серьёзно сдал по сравнению с австрийскими этапами чемпионата. Британец заявил, что это стало для него настоящим шоком.

«Было здорово вернуться за руль, но пилотировать было не очень приятно. Достаточно сложно. Мне кажется, наша ситуация сильно отличается от той, что была в Австрии. Это касается баланса. Могу сказать, что это стало для меня неким шоком. Перед квалификацией нам нужно выполнить домашнее задание. Причина нехватки темпа? Есть несколько моментов, в том числе условия на трассе. В Формуле-1 много вещей, которые могут оказывать влияние», — приводит слова Норриса GPFans.

Отметим, после двух этапов чемпионата мира «Макларен» занимает второе место в зачёте Кубка конструкторов, набрав 39 очков.