В «Феррари» и «Макларене» заявили о готовности подписать новый Договор согласия
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что боссы итальянской команды готовы к подписанию нового Договора согласия и хотят сделать это, как можно быстрее.
«Мы готовы подписать соглашение. Хотелось бы это сделать в ближайшем будущем. Мне кажется, что это важно для будущего и ясности. По крайней мере, все мы знаем, где находимся. На мой взгляд, это важно и для небольших команд, потому что это речь идёт о будущем в целом. Мы довольны своим нынешним положением, потому что знаем, что Формула-1 осознаёт важность нашей команды для чемпионата и это ключевой момент для нас», — приводит слова Бинотто GPFans.
Готовность незамедлительно подписать новый Договор согласия выразил и босс «Макларена» Зак Браун.
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