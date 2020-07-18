ФИА рассказала, почему «Мерседес» не является фигурантом дела по болиду «Рейсинг Пойнт»

Команда «Мерседес» не участвует в деле о протесте «Рено» к «Рейсинг Пойнт», потому что нет никаких указаний на то, что они предоставили информацию, касающуюся компонентов болида, именно в 2020 году, заявили в Международной автомобильной федерации (ФИА).
После Гран-при Штирии «Рено» подала официальный протест в ФИА, полагая, что воздухозаборники тормозов, установленные на болидах «Рейсинг Пойнт», заимствованы у прошлогоднего «Мерседеса». Этот узел не был внесён в список исключений в 2019 году, поэтому в тот момент немецкий автоконцерн мог свободно передавать или продавать информацию «Рейсинг Пойнт». Свидетельств о том, что это было сделано именно в 2020 году, пока нет. Правда, в ФИА пояснили, что перед стартом сезона не исследовали отдельно воздухозаборники тормозов «Рейсинг Пойнт».
«Я думаю, что это довольно просто. Есть спор между «Рейсинг Пойнт» и «Рено». Для того чтобы урегулировать его, ФИА должна запросить у нас некоторую информацию. Речь идёт о том, какие именно воздухозаборники тормозов установлены на «Рейсинг Пойнт», поэтому мы с радостью предоставим им информацию, которую они запросили о наших прошлогодних элементах», — сказал технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон.
«Рейсинг Пойнт» получила три недели на подготовку ответа для стюардов ФИА.
«Команды имеют право подавать протесты. Точнее, на это у них четыре дня. Но поскольку фигурантов может быть несколько, процесс способен занять до недели после Гран-при Испании. Так что окончательное решение может быть принято до конца августа», — подчеркнул технический директор Формулы-1 Николас Томбасис. Его слова приводит GPblog.
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