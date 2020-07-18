Механики команд Ф-1 раздражены двойными стандартами в «пузырях» во время Гран-при

По словам одного из механиков команды Формулы-1, персонал коллективов близок к тому, чтобы покинуть рабочие места из-за постоянного напряжения и двойных стандартов в командах. По словам источника, в то время как они работают по 16 часов в сутки на протяжении 13 недель, пилоты и руководители команд каждую неделю уезжают из «пузыря» и встречаются с семьями.



«Я был очень близок к тому, чтобы уйти. Я будто являюсь частью эксперимента. Я почти закончил с этим. Я скучаю по своей семье и играю по правилам, в то время как водители и менеджеры уезжают каждую неделю домой. Но я должен подчиняться правилам и оставаться в своём «пузыре». Очевидно, богатство и статус означают, что вы защищены от всего», — приводит слова неназванного механика одной из команд Формулы-1 The Sun.