ФИА зимой не проверяла тормозные воздуховоды болидов «Рейсинг Пойнт»

Технический директор ФИА по сериям с открытыми колёсами Николас Томбазис заявил, что зимняя проверка болидов «Рейсинг Пойнт» не касалась тормозных воздуховодов.



«В феврале некоторый команды подняли шумиху и мы приняли решение провести расследование перед Гран-при Австралии, посетив базу „Рейсинг Пойнт“. Не знаю, к сожлаению, или к счастью, но наше основное внимание было сосредоточено на болиде в целом, а не на воздуховодах. В целом болиды „Рейсинг Пойнт“ и „Мерседеса“ были очень похожи, при условии, что копирование в таком объёме запрещено.



Если бы совпадение в конструкции болидов было доказано по проектным документам, то это говорило бы о нарушении правил. В таком случае вина легла бы не только на „Рейсинг Пойнт“, но и на „Мерседес“. Но мы посмотрели на документы и остались уверены в том, что и говорили в команде — результат был получен посредством анализа фотографий и обратного процесса инженерии. Что до воздуховодов, то у нас есть своё мнение на этот счёт, но мы не можем пока об этом говорить. Здесь речь идёт в том числе и о юридических трактовках», — приводит слова Томбазиса Motorsport.