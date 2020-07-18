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Феттель может заменить в «Рейсинг Пойнт» Стролла, Лэнса могут отправить в другую команду

Феттель может заменить в «Рейсинг Пойнт» Стролла, Лэнса могут отправить в другую команду
Авто / Формула-1 0

Нидерландский журналист Джек Плуидж сообщил, что Себастьян Феттель может заменить в составе «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла. По информации источника, команда изучает возможность расторжения контракта и отправки канадца в другую команду.

«Всё больше слухов, что „Рейсинг Пойнт“ изучает возможность расторжения контракта с Лэнсом Строллом и отправки его в другую команду. Такой сценарий более чем возможен. Вопрос в том, готов ли Стролл убрать сына из команды ради бизнес-интересов?» — приводит слова Плуиджа GPFans.

Издание Bild сообщило, что Феттель может заменить в гоночном коллективе Лоуренса Стролла мексиканца Серхио Переса. В его контракте есть пункт, согласно которому соглашение может быть выкуплено до 31 июля, если команда примет решение об увольнении пилота. Она будет обязана принять решение до конца месяца и выплатить ему многомиллионную неустойку.

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