Феттель может заменить в «Рейсинг Пойнт» Стролла, Лэнса могут отправить в другую команду

Нидерландский журналист Джек Плуидж сообщил, что Себастьян Феттель может заменить в составе «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла. По информации источника, команда изучает возможность расторжения контракта и отправки канадца в другую команду.



«Всё больше слухов, что „Рейсинг Пойнт“ изучает возможность расторжения контракта с Лэнсом Строллом и отправки его в другую команду. Такой сценарий более чем возможен. Вопрос в том, готов ли Стролл убрать сына из команды ради бизнес-интересов?» — приводит слова Плуиджа GPFans.



Издание Bild сообщило, что Феттель может заменить в гоночном коллективе Лоуренса Стролла мексиканца Серхио Переса. В его контракте есть пункт, согласно которому соглашение может быть выкуплено до 31 июля, если команда примет решение об увольнении пилота. Она будет обязана принять решение до конца месяца и выплатить ему многомиллионную неустойку.