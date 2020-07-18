Феттель может заменить в «Рейсинг Пойнт» Стролла, Лэнса могут отправить в другую команду

Нидерландский журналист Джек Плуидж сообщил, что Себастьян Феттель может заменить в составе «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла. По информации источника, команда изучает возможность расторжения контракта и отправки канадца в другую команду.
«Всё больше слухов, что „Рейсинг Пойнт“ изучает возможность расторжения контракта с Лэнсом Строллом и отправки его в другую команду. Такой сценарий более чем возможен. Вопрос в том, готов ли Стролл убрать сына из команды ради бизнес-интересов?» — приводит слова Плуиджа GPFans.
Издание Bild сообщило, что Феттель может заменить в гоночном коллективе Лоуренса Стролла мексиканца Серхио Переса. В его контракте есть пункт, согласно которому соглашение может быть выкуплено до 31 июля, если команда примет решение об увольнении пилота. Она будет обязана принять решение до конца месяца и выплатить ему многомиллионную неустойку.
- 18 июля 2020
-
12:34
-
11:54
-
10:57
-
10:00
-
09:59
-
08:58
-
00:57
- 17 июля 2020
-
23:56
-
23:25
-
23:20
-
22:19
-
22:00
-
21:36
-
21:28
-
21:23
-
20:46
-
20:35
-
19:59
-
19:58
-
19:51
-
19:25
-
19:18
-
19:13
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
17:39
-
16:22
-
15:39
-
14:57
-
14:10
-
13:36
-
13:15
-
13:00
-
12:16