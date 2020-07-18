Боттас — лучший в третьей практике Гран-при Венгрии, Квят — 17-й

На автодроме «Хунгароринг» завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал его напарник Льюис Хэмилтон, тройку замкнул гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 17-е время. Его напарник Пьер Гасли по итогам тренировки стал девятым.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья свободная практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.15,437
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,086
3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,161
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,344
5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,596
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,647
7. Ландо Норрис («Макларен») — +0,756
8. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,914
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,016
10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,071
11. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,108
12. Александер Албон («Ред Булл») — +1,145
13. Эстебан Окон («Рено») — +1,269
14. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,410
15. Ромен Грожан («Хаас») — +1,429
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,648
17. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,855
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,059
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,090
20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,213.
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