Боттас — лучший в третьей практике Гран-при Венгрии, Квят — 17-й

На автодроме «Хунгароринг» завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал его напарник Льюис Хэмилтон, тройку замкнул гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 17-е время. Его напарник Пьер Гасли по итогам тренировки стал девятым.



Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья свободная практика



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.15,437

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,086

3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,161

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,344

5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,596

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,647

7. Ландо Норрис («Макларен») — +0,756

8. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,914

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,016

10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,071

11. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,108

12. Александер Албон («Ред Булл») — +1,145

13. Эстебан Окон («Рено») — +1,269

14. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,410

15. Ромен Грожан («Хаас») — +1,429

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,648

17. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,855

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,059

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,090

20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,213.