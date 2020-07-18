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В «Рейсинг Пойнт» сохранят состав пилотов, если Феттель не даст ответ до середины августа

В «Рейсинг Пойнт» сохранят состав пилотов, если Феттель не даст ответ до середины августа
Авто / Формула-1 0

Команда «Рейсинг Пойнт» сохранит состав пилотов, если не получит положительного ответа от четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля до 31 июля или 15 августа, сообщает F1-Insider. По информации источника, именно в одну из этих дат истекает опция досрочного расторжения контракта с мексиканским пилотом команды Серхио Пересом.

Как сообщает источник, Феттель в настоящий момент не дал положительного ответа команде, поскольку ждёт предложения из «Ред Булл», в составе которого он может заменить Александера Албона.

При этом немецкий пилот не исключает возможности пропустить один сезон.

Нидерландский журналист Джек Плуидж сообщал, что Себастьян Феттель может заменить в составе «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла.

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