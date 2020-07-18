В «Рейсинг Пойнт» сохранят состав пилотов, если Феттель не даст ответ до середины августа
Команда «Рейсинг Пойнт» сохранит состав пилотов, если не получит положительного ответа от четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля до 31 июля или 15 августа, сообщает F1-Insider. По информации источника, именно в одну из этих дат истекает опция досрочного расторжения контракта с мексиканским пилотом команды Серхио Пересом.
Как сообщает источник, Феттель в настоящий момент не дал положительного ответа команде, поскольку ждёт предложения из «Ред Булл», в составе которого он может заменить Александера Албона.
При этом немецкий пилот не исключает возможности пропустить один сезон.
Нидерландский журналист Джек Плуидж сообщал, что Себастьян Феттель может заменить в составе «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла.
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