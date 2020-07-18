Хэмилтон прокомментировал завоевание 90-го поула в карьере

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в квалификации Гран-при Венгрии, которая стала у него уже девяностой за всё время выступлений в Формуле-1. Британец отметил, что напарник по команде, Валттери Боттас, заставляет его работать на максимуме возможностей.

«Девяностый поул? Должен ущипнуть себя. Нужно быть достаточно скромным, я работаю с невероятными людьми, и без них у меня не было бы таких возможностей. Огромное всем спасибо за прекрасную работу.

Валттери не облегчает мне работу, и мне необходимо показывать идеальные круги. Получаю от этого удовольствие", — приводит слова британского пилота Sky Sports.

Напомним, второе место в квалификации досталось Валттери Боттасу, с третьего места стартует Лэнс Стролл на «Рейсинг Пойнт».