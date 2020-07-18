Боттас порадовался, что «Мерседес» в квалификации снова был «обособлен» от других команд

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1, в ходе которой он занял второе место. Финский гонщик отдал должное напарнику по команде Льюису Хэмилтону, завоевавшему поул, и порадовался, что машины «Мерседеса» снова были намного лучше соперников.
«Видел, что нас с Льюисом ждёт плотная битва… Как команда, мы снова были по-настоящему сильны и опять были обособлены от других команд, что очень хорошо. В конце третьего сегмента мой круг был действительно хорош, но я не мог прибавить ещё. Льюис, как и всегда, проделал великолепную работу и завоевал поул. В первом повороте нас ждёт плотная борьба, и я жду этого», — приводит слова Боттаса Sky Sports.
Напомним, третье место в квалификации Гран-при Венгрии завоевал Лэнс Стролл на «Рейсинг Пойнт».
- 18 июля 2020
-
18:20
-
17:41
-
17:32
-
17:22
-
17:07
-
16:38
-
16:21
-
15:30
-
15:23
-
14:15
-
14:02
-
12:34
-
11:54
-
10:57
-
10:00
-
09:59
-
08:58
-
00:57
- 17 июля 2020
-
23:56
-
23:25
-
23:20
-
22:19
-
22:00
-
21:36
-
21:28
-
21:23
-
20:46
-
20:35
-
19:59
-
19:58
-
19:51
-
19:25
-
19:18
-
19:13
-
18:53