Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Боттас порадовался, что «Мерседес» в квалификации снова был «обособлен» от других команд

Боттас порадовался, что «Мерседес» в квалификации снова был «обособлен» от других команд
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1, в ходе которой он занял второе место. Финский гонщик отдал должное напарнику по команде Льюису Хэмилтону, завоевавшему поул, и порадовался, что машины «Мерседеса» снова были намного лучше соперников.

«Видел, что нас с Льюисом ждёт плотная битва… Как команда, мы снова были по-настоящему сильны и опять были обособлены от других команд, что очень хорошо. В конце третьего сегмента мой круг был действительно хорош, но я не мог прибавить ещё. Льюис, как и всегда, проделал великолепную работу и завоевал поул. В первом повороте нас ждёт плотная борьба, и я жду этого», — приводит слова Боттаса Sky Sports.

Напомним, третье место в квалификации Гран-при Венгрии завоевал Лэнс Стролл на «Рейсинг Пойнт».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020