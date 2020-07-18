Боттас порадовался, что «Мерседес» в квалификации снова был «обособлен» от других команд

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1, в ходе которой он занял второе место. Финский гонщик отдал должное напарнику по команде Льюису Хэмилтону, завоевавшему поул, и порадовался, что машины «Мерседеса» снова были намного лучше соперников.

«Видел, что нас с Льюисом ждёт плотная битва… Как команда, мы снова были по-настоящему сильны и опять были обособлены от других команд, что очень хорошо. В конце третьего сегмента мой круг был действительно хорош, но я не мог прибавить ещё. Льюис, как и всегда, проделал великолепную работу и завоевал поул. В первом повороте нас ждёт плотная борьба, и я жду этого», — приводит слова Боттаса Sky Sports.

Напомним, третье место в квалификации Гран-при Венгрии завоевал Лэнс Стролл на «Рейсинг Пойнт».