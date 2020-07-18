Стролл поделился впечатлениями от третьего места в квалификации Гран-при Венгрии

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал завоевание третьей позиции в квалификации Гран-при Венгрии, отметив, что в гонке постарается завоевать как можно больше очков.

«Все ребята отлично сработали, очень доволен сессией. Сейчас время настраиваться на гонку. Постараюсь завоевать много очков. Что касается квалификации, оставаться на «софте» было риском, но это поставило нас в хорошее положении. Рад, что смогли пробиться на этой резине, и доволен своим местом. Всегда здорово, когда всё получается собрать воедино в конце квалификации», — приводит слова Стролла Sky Sports.

Отметим, в 2017 году Стролл на Гран-при Италии принял старт со второй позиции, но сделал это лишь благодаря штрафам Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена. Таким образом, сегодня, 18 июля, канадец показал лучший результат в квалификации в карьере.