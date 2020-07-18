Расселл: Албона заставляют выглядеть идиотом
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл заступился за пилота «Ред Булл» Александера Албона, который провалился в квалификации Гран-при Венгрии и не пробился в третий сегмент.
«Знаю Албона пятнадцать лет. Мы с ним всегда были в одном паддоке, он один из лучших пилотов, с кем я гонялся. Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, я — все мы скажем, что он всегда был среди лидеров. Не знаю, что сейчас происходит, очень переживаю за него. Его заставляют выглядеть идиотом, хотя он таковым и не является. Не знаю, что происходит, но с этим необходимо разобраться», — приводит слова Джорджа Расселла Planet F1.
Отметим, что Джордж Расселл также опередил в квалификации Гран-при Венгрии и примет старт с двенадцатой позиции.
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