Расселл: Албона заставляют выглядеть идиотом

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл заступился за пилота «Ред Булл» Александера Албона, который провалился в квалификации Гран-при Венгрии и не пробился в третий сегмент.

«Знаю Албона пятнадцать лет. Мы с ним всегда были в одном паддоке, он один из лучших пилотов, с кем я гонялся. Шарль Леклер, Макс Ферстаппен, я — все мы скажем, что он всегда был среди лидеров. Не знаю, что сейчас происходит, очень переживаю за него. Его заставляют выглядеть идиотом, хотя он таковым и не является. Не знаю, что происходит, но с этим необходимо разобраться», — приводит слова Джорджа Расселла Planet F1.

Отметим, что Джордж Расселл также опередил в квалификации Гран-при Венгрии и примет старт с двенадцатой позиции.