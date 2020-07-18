Перес во время квалификации чувствовал головокружение

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес доволен итогами квалификации Гран-при Венгрии, но признался, что в ходе сессии чувствовал себя не лучшим образом.

«Физически не чувствовал себя хорошо на 100%. На протяжении квалификации чувствовал головокружение, и это не очень хорошо. Со вчерашнего дня немного болит шея, боль появилась внезапно. В ходе сессии возникало головокружение. Но даже с учётом этого мы завоевали четвёртое место, и это хороший результат.

Мы выглядели хорошо, надеюсь, в гонке нам удастся заработать много очков. У нас отличный темп, и мы примем старт на «медиуме», что даст нам преимущество. Убеждены, старт на более мягкой резине приведёт к проблемам", — приводит слова мексиканца Crash.