Перес во время квалификации чувствовал головокружение
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес доволен итогами квалификации Гран-при Венгрии, но признался, что в ходе сессии чувствовал себя не лучшим образом.
«Физически не чувствовал себя хорошо на 100%. На протяжении квалификации чувствовал головокружение, и это не очень хорошо. Со вчерашнего дня немного болит шея, боль появилась внезапно. В ходе сессии возникало головокружение. Но даже с учётом этого мы завоевали четвёртое место, и это хороший результат.
Мы выглядели хорошо, надеюсь, в гонке нам удастся заработать много очков. У нас отличный темп, и мы примем старт на «медиуме», что даст нам преимущество. Убеждены, старт на более мягкой резине приведёт к проблемам", — приводит слова мексиканца Crash.
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