Квят снова пожаловался на работу шин и надеется улучшить результаты в гонке

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии и снова посетовал на работу болида. По его словам, он опять не смог заставить работать шины и теперь ему предстоит проделать много работы с инженерами.

«Пока сложный уик-энд, сложная сессия. Машина по-прежнему мне не подходит. Было сложно найти баланс, и я не мог заставить работать шины. Предстоит проделать много работы с инженерами, чтобы найти правильное направление. Как бы то ни было, на одном круге мне непросто, но в целом я способен выжать максимум из машины во время гонки. Так что жду завтрашнего дня», — приводит слова россиянина пресс-служба «Альфа Таури».

Напомним, Квят на Гран-при Венгрии примет старт с семнадцатой позиции.