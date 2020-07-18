Квят снова пожаловался на работу шин и надеется улучшить результаты в гонке
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии и снова посетовал на работу болида. По его словам, он опять не смог заставить работать шины и теперь ему предстоит проделать много работы с инженерами.
«Пока сложный уик-энд, сложная сессия. Машина по-прежнему мне не подходит. Было сложно найти баланс, и я не мог заставить работать шины. Предстоит проделать много работы с инженерами, чтобы найти правильное направление. Как бы то ни было, на одном круге мне непросто, но в целом я способен выжать максимум из машины во время гонки. Так что жду завтрашнего дня», — приводит слова россиянина пресс-служба «Альфа Таури».
Напомним, Квят на Гран-при Венгрии примет старт с семнадцатой позиции.
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