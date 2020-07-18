Гасли прокомментировал выход в третий сегмент квалификации Гран-при Венгрии
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой ему удалось занять десятое место.
«Я рад, что мне удалось пробиться в третий сегмент квалификации уже во второй раз в сезоне. Жаль, что на протяжении уик-энда мы сталкиваемся с проблемами, которые стоили нам второй попытки во втором сегменте и попытки в третьем. Уверен, что парни разберутся и решат проблему к завтрашнему дню.
Что касается выступления, доволен, что мне удалось собрать круг после того, как я практически не работал на вчерашних тренировках. Это был большой вызов, но мне удалось проехать достойный круг и ощущения от болида были хорошими. Надеюсь, так будет и завтра", — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
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