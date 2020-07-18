Эггинтон рассказал о проблемах Квята в квалификации Гран-при Венгрии

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон прокомментировал выступления пилотов команды в квалификации Гран-при Венгрии.

«Сегодня всё сложилось не так, как могло бы. К сожалению, у Квята были проблемы с балансом на протяжении всего дня. Пьер Гасли доволен балансом и пробился в третий сегмент, но не смог совершить попытку. Сейчас всё выглядит так, будто у него были проблемы с мотором. Очень обидно за Пьера, особенно если учитывать, что он пропустил почти всю первую практику, и также не по своей вине.

Как бы то ни было, его стартовая позиция позволяет нам рассчитывать на борьбу, и это положительный итог дня. Теперь предстоит упорная работа над стратегией. Кроме того, будем поглядывать на прогноз погоды", — приводит слова функционера пресс-служба «Альфа Таури».