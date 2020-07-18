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«Пусть следит за своей машиной». Ферстаппен ответил Расселу на критику «Ред Булл»

«Пусть следит за своей машиной». Ферстаппен ответил Расселу на критику «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на слова гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла, который попытался оправдать слабые выступления Александера Албона в составе австрийской команды. Британец заявил, что из Албона пытаются сделать «идиота», вероятно намекая на работу его команды. Нидерландцу, судя по всему, не понравились эти высказывания.

«Думаю, Джордж ничего не знает о команде. Мне кажется, ему лучше последить за машиной и своими выступлениями, а не говорить о ком-то другом», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Напомним, Албон в квалификации Гран-при Венгрии показал лишь тринадцатое время и вновь без шансов уступил напарнику по команде. Отметим, Александера опередил даже Расселл, показавший двенадцатое время.

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