«Пусть следит за своей машиной». Ферстаппен ответил Расселу на критику «Ред Булл»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на слова гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла, который попытался оправдать слабые выступления Александера Албона в составе австрийской команды. Британец заявил, что из Албона пытаются сделать «идиота», вероятно намекая на работу его команды. Нидерландцу, судя по всему, не понравились эти высказывания.
«Думаю, Джордж ничего не знает о команде. Мне кажется, ему лучше последить за машиной и своими выступлениями, а не говорить о ком-то другом», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
Напомним, Албон в квалификации Гран-при Венгрии показал лишь тринадцатое время и вновь без шансов уступил напарнику по команде. Отметим, Александера опередил даже Расселл, показавший двенадцатое время.
- 18 июля 2020
-
21:47
-
21:41
-
21:33
-
21:24
-
21:04
-
20:44
-
20:32
-
20:08
-
19:54
-
19:43
-
19:23
-
19:19
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:20
-
17:41
-
17:32
-
17:22
-
17:07
-
16:38
-
16:21
-
15:30
-
15:23
-
14:15
-
14:02
-
12:34
-
11:54
-
10:57
-
10:00
-
09:59
-
08:58
-
00:57
- 17 июля 2020
-
23:56
-
23:25
Партнерский контент