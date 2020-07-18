Шварцман: очень рад, что шины выдержали, когда я заблокировал передние колёса

Гонщик «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман ещё раз прокомментировал победу в основной гонке венгерского этапа Формулы-2.



«Позитивная и очень крутая гонка получилась. Если честно, не ожидал, что окажусь на первой позиции, на которой мы в итоге финишировали. Отличный старт, наверное, мой лучший старт в Формуле-2 точно. Другая стратегия, которая очень нам помогла: мы ехали быстрее других. Единственная моя ошибка была на выезде с пит-лейна, когда я заблокировал передние два колеса, и это было очень неожиданно. Очень рад, что шины выдержали такой маневр. Смог показать очень хорошее время на круге и большую скорость. Проехал всех и выиграл с разницей в 18 секунд, поэтому очень рад и счастлив.



Огромное спасибо команде Prema за выбранную стратегию, проделанную работу и быстрый пит-стоп. Большое спасибо SMP Racing и Ferrari Driver Academy и особенное спасибо папе!» — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».