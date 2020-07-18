Сайнс избежал штрафа за блокировку Джовинацци

Стюарды Гран-при Венгрии Формулы-1 решили не штрафовать испанского гонщика «Макларена» Карлоса Сайнса за инцидент в квалификации. Предполагалось, что Сайнс мог помешать быстрому кругу итальянского пилота «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци.



В момент инцидента Джовинацци находился на быстром круге, а Сайнс — на круге возвращения в боксы, однако испанец остался на гоночной траектории перед шестым поворотом. Расследование показало, что панель в кокпите Карлоса не показала ему синий сигнал. Что касается синих флагов маршалов, то первого флага Сайнс мог не заметить, а второй показали слишком поздно, чтобы пилот «Макларена» успел среагировать. Поэтому стюарды решили не штрафовать Сайнса, хотя круг Джовинацци был испорчен. Вместе с тем судьи напомнили «Макларену» о необходимости информировать своих пилотов о трафике.



Таким образом, Сайнс сохранил девятое место на стартовой решётке.