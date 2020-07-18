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Видео: победный финиш Шварцмана и два россиянина на подиуме Формулы-2

Видео: победный финиш Шварцмана и два россиянина на подиуме Формулы-2
Авто / Младшие серии 0

Пресс-служба молодёжной моносерии Формула-2 опубликовала видеоролик, показав победный финиш российского гонщика Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберта Шварцмана в основной гонке третьего этапа Ф-2 в Венгрии на автодроме «Хунгароринг». Российский гонщик одержал уверенную победу при старте с 11-й позиции и на 15 с лишним секунд опередил ещё одного представителя России — Никиту Мазепина из «Хайтека».

В ролике также показано, как Шварцман, Мазепин и финишировавший на третьей позиции Мик Шумахер обливаются шампанским на подиуме в компании руководителя «Премы» Рено Розином.

Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-2.

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