Албон прокомментировал провал в квалификации Гран-при Венгрии

Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1 на автодроме «Хунгароринг». Напарник Албона Макс Ферстаппен стал седьмым.



«Мне сейчас особо нечего сказать. Это невероятно расстраивает. Очевидно, результат не тот, какого мы хотели, так что нам нужно перегруппироваться. Я не проехал хорошего круга, но если честно, то сегодня ряд вещей пошёл не по плану. В третьей практике ощущения от машины были лучше, чем в квалификации, но всё-таки у нас был трафик во втором сегменте, да и в целом день был сложный. Здесь нелегко обгонять, так что нам понадобится дождь в гонке, чтобы помочь нашим шансам продвинуться вперёд», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».