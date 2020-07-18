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Марко заявил, что «Ред Булл» мешает фундаментальная проблема с машиной

Марко заявил, что «Ред Булл» мешает фундаментальная проблема с машиной
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал разочаровывающие результаты команды в квалификации Гран-при Венгрии, где Макс Ферстаппен занял седьмое место, а Александер Албон — лишь 13-е.

«Мы внесли огромное число изменений за одну ночь, но всё равно есть какие-то непонятные вещи по части аэродинамики, из-за которых пилоты не могут показать конкурентоспособные результаты. Мы теряем почти по полсекунды на втором и третьем секторах. Отставание от «Мерседеса» в 1,4 секунды потрясает.

Мы продолжаем искать решение проблемы, которая выглядит фундаментальной. Нужно сделать это за короткое время до Сильверстоуна.

Мы не должны мечтать о победе или подиуме. Но тут на подходе дожди, и это может стать возможностью немного прибавить», — заявил Марко в интервью Sky Sports.

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