Марко заявил, что «Ред Булл» мешает фундаментальная проблема с машиной

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал разочаровывающие результаты команды в квалификации Гран-при Венгрии, где Макс Ферстаппен занял седьмое место, а Александер Албон — лишь 13-е.



«Мы внесли огромное число изменений за одну ночь, но всё равно есть какие-то непонятные вещи по части аэродинамики, из-за которых пилоты не могут показать конкурентоспособные результаты. Мы теряем почти по полсекунды на втором и третьем секторах. Отставание от «Мерседеса» в 1,4 секунды потрясает.



Мы продолжаем искать решение проблемы, которая выглядит фундаментальной. Нужно сделать это за короткое время до Сильверстоуна.



Мы не должны мечтать о победе или подиуме. Но тут на подходе дожди, и это может стать возможностью немного прибавить», — заявил Марко в интервью Sky Sports.