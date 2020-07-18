Марко заявил, что «Ред Булл» мешает фундаментальная проблема с машиной

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал разочаровывающие результаты команды в квалификации Гран-при Венгрии, где Макс Ферстаппен занял седьмое место, а Александер Албон — лишь 13-е.
«Мы внесли огромное число изменений за одну ночь, но всё равно есть какие-то непонятные вещи по части аэродинамики, из-за которых пилоты не могут показать конкурентоспособные результаты. Мы теряем почти по полсекунды на втором и третьем секторах. Отставание от «Мерседеса» в 1,4 секунды потрясает.
Мы продолжаем искать решение проблемы, которая выглядит фундаментальной. Нужно сделать это за короткое время до Сильверстоуна.
Мы не должны мечтать о победе или подиуме. Но тут на подходе дожди, и это может стать возможностью немного прибавить», — заявил Марко в интервью Sky Sports.
- 18 июля 2020
-
23:02
-
22:40
-
22:35
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
22:10
-
22:00
-
21:51
-
21:50
-
21:47
-
21:41
-
21:33
-
21:24
-
21:04
-
20:44
-
20:32
-
20:08
-
19:54
-
19:43
-
19:23
-
19:19
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:20
-
17:41
-
17:32
-
17:22
-
17:07
-
16:38
-
16:21
-
15:30
-
15:23
-
14:15