«Команды с другой планеты». Феттель сравнил «Феррари» с «Мерседесом» и «Рейсинг Пойнт»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии. Немец остался доволен прогрессом своей машины, хотя и признал, что соперничать с конкурентами из «Мерседеса» и «Рейсинг Пойнт» будет практически невозможно.

«Думаю, этот уик-энд складывается для нас лучше, это было заметно уже во время свободных практик. Но нам предстоит сделать ещё много работы. Старт на «софте» означает, что мы будем использовать иную стратегию по сравнению с той, что будет у «Мерседеса» и «Рейсинг Пойнт». Посмотрим, к чему это приведёт.

Прогноз погоды говорит о том, что нас может ждать дождь. Вчера нам было непросто на мокрой трассе, но вообще-то дождь может дать нам дополнительные шансы. Хотя кажется, что «Мерседес» и «Рейсинг Пойнт» — команды с другой планеты», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Феррари».