Ферстаппен: что-то не работает. Не думаю, что это связано с настройками
Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что он и команда пока не понимают, почему их болид так плохо ведёт себя на трассе «Хунгароринг», принимающей Гран-при Венгрии Формулы-1. В квалификации Ферстаппен показал только седьмое время.
«Очевидно, что что-то не работает. Вся неделя получается очень сложной, это трудно понять. Мы попробовали много разного, но это не работает. Разочаровывающая квалификация. У нас просто нет хорошего баланса, равно как и высокой максимальной скорости. Всё вместе делает машину медленной.
Если бы мы поняли проблему, то улучшили бы ситуацию, но что-то определённо не так. Продолжаем исследование. Не думаю, что это связано с настройками», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.
- 18 июля 2020
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