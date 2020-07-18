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Ферстаппен: что-то не работает. Не думаю, что это связано с настройками

Ферстаппен: что-то не работает. Не думаю, что это связано с настройками
Авто / Формула-1 0

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что он и команда пока не понимают, почему их болид так плохо ведёт себя на трассе «Хунгароринг», принимающей Гран-при Венгрии Формулы-1. В квалификации Ферстаппен показал только седьмое время.

«Очевидно, что что-то не работает. Вся неделя получается очень сложной, это трудно понять. Мы попробовали много разного, но это не работает. Разочаровывающая квалификация. У нас просто нет хорошего баланса, равно как и высокой максимальной скорости. Всё вместе делает машину медленной.

Если бы мы поняли проблему, то улучшили бы ситуацию, но что-то определённо не так. Продолжаем исследование. Не думаю, что это связано с настройками», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.

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