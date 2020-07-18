«Рейсинг Пойнт» и «Альфа Таури» получат преимущество в 2021-м благодаря дыре в регламенте

Клиентские команды «Мерседеса» и «Ред Булл» окажутся в более выгодном положении, чем их конкуренты, сообщает Autosport. «Рейсинг Пойнт» и «Альфа Таури», использующие некоторые прошлогодние узлы «Мерседеса» и «Ред Булл», извлекут выгоду из недостаточно чётко прописанного технического регламента Формулы-1.
Согласно правилу, утверждённому в связи с пандемией коронавируса, все команды будут ограничены в развитии своих болидов на сезон-2021. Будет временно введена система «жетонов» на развитие: командам придётся выбирать, на что именно они потратят свои «жетоны», в то время как остальные компоненты машины придётся не развивать.
Однако «Рейсинг Пойнт» и «Альфа Таури», использующие в этом сезоне прошлогодние узлы «Мерседеса» и «Ред Булл», получат возможность воспользоваться деталями заводских команд образца 2020 года без траты «жетонов». В теории это позволит клиентам получить прибавку в скорости — например за счёт новой подвески, тормозной системы, коробки передач или рулевого управления. В то же время клиенты «Феррари» «Альфа Ромео» и «Хаас» используют актуальные узлы от «Скудерии», и если в 2021 году они вновь захотят получить современные детали, то им придётся потратить на это «жетоны».
Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски отметил, что команды Формулы-1 намерены обсудить с ФИА сложившуюся ситуацию.
- 18 июля 2020
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