В «Рейсинг Пойнт» не исключили, что применят командную тактику ради подиума

Глава «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр признался, что при благоприятном развитии гонки его команда может запретить своим пилотам бороться, чтобы не рисковать потерей хороших позиций.



«На первом круге пилоты должны оставлять друг другу место. Как вы знаете, первый и второй круги важнейшие. Нам нужно удостовериться, что они не сойдутся на этих кругах.



Командная тактика? Мы собираемся обсудить это, а дальше посмотрим, как будет развиваться гонка. Нужно помнить, что это командный спорт и что мы хотим набрать максимальное количество очков. Надеюсь, у нас будет чистый старт. А если наш темп на длинных сериях будет таким, как мы думаем, то вы можете оказаться правы в своих предположениях. Но я всё-таки думаю, что нам придётся с кем-то бороться. «Феррари» всегда хорошо здесь выступала, а на решётке они сразу за нами. Мы не знаем, как сложится старт, так что подождём и посмотрим», — приводит слова Зафнауэра Autosport.