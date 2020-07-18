Леклер рассчитывает отыграть в гонке несколько позиций

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Венгрии, по итогам которой монегаск показал шестое время. Шарль признался, что в гонке рассчитывает отыграть несколько позиций.

«Пятое и шестое место — очень неплохой результат для команды, особенно если учитывать, что мы не сильно отстали от «Рейсинг Пойнт». В целом я доволен. Нам удалось сделать шаг вперёд, и это здорово.

Что касается хода квалификации, она сложилась непросто. Испытывал трудности в первом и втором сегментах. Но в третьем сегменте мне удалось прибавить, и шестое место — вполне нормально для старта. Убеждён, наш гоночный темп выше, чем квалификационный. При хорошей стратегии мы можем кое-чего добиться и отыграть несколько позиций", — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».