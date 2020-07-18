Квят: мы с машиной говорим на разных языках

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что ему пока сложно работать с болидом 2020 года. В квалификации Гран-при Венгрии россиянину не удалось выйти из первого сегмента квалификации, в то время как его напарник Пьер Гасли попал в третий.



«У нас были сложные тренировки, что не здорово для обретения уверенности. Что касается настроек, обычно сразу либо сходишься с машиной, либо нет. Думаю, мне и моей инженерной бригаде нужно серьёзно поработать в попытке понять, как сделать, чтобы машина лучше мне подходила. Думаю, как только поймём, всё должно стать намного лучше. В настоящий момент мы с машиной говорим на разных языках. Так что было бы нормально поискать другие направления настроек, которые помогут улучшить ситуацию», — приволит слова Квята официальный сайт Формулы-1.