В ФИА сомневаются, что «Мерседес» накажут за передачу данных «Рейсинг Пойнт»

Технический директор ФИА Николас Томбасис сообщил, что в Международной автомобильной федерации не ожидают проблем для «Мерседеса» в рамках расследования относительно легальности болида «Рейсинг Пойнт», подозрительно напоминающего прошлогодний W10.



По мнению ФИА, если «Мерседес» и передавал клиентской команде чертежи по тормозным воздухозаборникам, чьё сходство спровоцировало протест со стороны «Рено», то делал это в 2019 году, когда это ещё было разрешено правилами. В то же время в «Рейсинг Пойнт» не имели права пользоваться полученными данными при создании воздухозаборников для болида-2020, так как с нынешнего сезона воздухозаборники входят в число узлов, которые каждая команда должна проектировать самостоятельно.



«Не думаю, что насчёт конкретно этого момента будут серьёзные споры. Одно дело, если имела место передача интеллектуальной собственности касательно компонента, который был под запретом ещё в прошлом году: например, если «Мерседес» передал «Рейсинг Пойнт» дизайн переднего антикрыла. Тут нельзя доказать, что это соответствует правилам. Но у нас нет никаких признаков, что подобное имело место. Думаю, что переданная информация касалась компонентов, которые не входили в запрещённые исключения в 2019 году.



Но сейчас спор идёт не насчёт того, какие компоненты имел «Рейсинг Пойнт» в 2019 году, а о том, что было дальше — когда поменялся статус этих узлов. Определяющий вопрос в том, как «Рейсинг Пойнт» обращался с этой информацией, а не в том, получал ли он её в 2019 году. Если бы в расследовании было установлено, что «Мерседес» передал информацию по воздухозаборникам в 2020 году, то да, «Мерседес» оказался бы вовлечён в разбирательство, но у нас таких свидетельств нет», — приводит слова Томбасиса Autosport.