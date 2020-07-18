Карлос Сайнс: «Рейсинг Пойнт» находятся в другой лиге

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс признал, что соперники из «Рейсинг Пойнт» намного сильнее и по сравнению с его командой находятся в «другой лиге».

«Девятое место в квалификации оставляет у меня привкус горечи. Я бы предпочёл принять старт с одиннадцатого места и на «медиуме», чем начинать с девятого места на «софте». Что касается соперников, то «Рейсинг Пойнт» очень сильны. Они в другой лиге — намного быстрее, чем любая из команд середины пелотона. Мы по сравнению с ними класс «Б». На протяжении всего сезона нам будет сложно с ними бороться», — приводит слова испанца Planet F1.

Напомним, после двух этапов чемпионата «Макларен» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 39 очков. У «Рейсинг Пойнт» на данный момент 22 балла.