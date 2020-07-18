Карлос Сайнс: «Рейсинг Пойнт» находятся в другой лиге
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс признал, что соперники из «Рейсинг Пойнт» намного сильнее и по сравнению с его командой находятся в «другой лиге».
«Девятое место в квалификации оставляет у меня привкус горечи. Я бы предпочёл принять старт с одиннадцатого места и на «медиуме», чем начинать с девятого места на «софте». Что касается соперников, то «Рейсинг Пойнт» очень сильны. Они в другой лиге — намного быстрее, чем любая из команд середины пелотона. Мы по сравнению с ними класс «Б». На протяжении всего сезона нам будет сложно с ними бороться», — приводит слова испанца Planet F1.
Напомним, после двух этапов чемпионата «Макларен» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 39 очков. У «Рейсинг Пойнт» на данный момент 22 балла.
- 19 июля 2020
-
00:40
-
00:28
- 18 июля 2020
-
23:56
-
23:34
-
23:28
-
23:02
-
22:40
-
22:35
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
22:10
-
22:00
-
21:51
-
21:50
-
21:47
-
21:41
-
21:33
-
21:24
-
21:04
-
20:44
-
20:32
-
20:08
-
19:54
-
19:43
-
19:23
-
19:19
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:20
-
17:41
-
17:32
-
17:22
-
17:07
Партнерский контент