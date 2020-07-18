Вольф прокомментировал протест, поданный на «розовый «Мерседес»

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал разбирательства, связанные с тем, что болид «Рейсинг Пойнт» очень похож на прошлогодний автомобиль немецкой команды.
«Похоже, они перепроектировали нашу машину. Они купили разрешённые прошлогодние детали и просто хорошо работают. Думаю, как сказал Николас Томбасис, это скорее не технический спор, а больше философский. Речь идёт о том, должно ли быть позволено маленьким командам получать детали от крупных команд и меньше заниматься проектированием, или все должны разрабатывать свои шасси и вести проектирование, что, вероятно, будет означать двухклассовое «общество» даже при лимите бюджетов.
В прошлом году мы всё время слышали жалобы, что маленькие команды никогда не имеют шанса побороться за поулы, подиумы и победы в гонках. Но «Рейсинг Пойнт» показывает, что это абсурдно: они рядом, в некоторых поворотах быстрее нас. У меня не было сомнений, что на некоторых трассах они станут крепким орешком в том числе для нас. Так что принимайте верные решения и распределяйте свои ресурсы так, как считаете оптимальным, и тогда, думаю, у вас может оказаться быстрая машина.
Я рад, что сейчас начался процесс, который прояснит регламент и сделает его прозрачным для всех», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.
- 19 июля 2020
-
00:40
-
00:28
- 18 июля 2020
-
23:56
-
23:34
-
23:28
-
23:02
-
22:40
-
22:35
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
22:10
-
22:00
-
21:51
-
21:50
-
21:47
-
21:41
-
21:33
-
21:24
-
21:04
-
20:44
-
20:32
-
20:08
-
19:54
-
19:43
-
19:23
-
19:19
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:20
-
17:41
-
17:32
-
17:22
-
17:07