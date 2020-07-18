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Вольф прокомментировал протест, поданный на «розовый «Мерседес»

Вольф прокомментировал протест, поданный на «розовый «Мерседес»
Авто / Формула-1 0

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал разбирательства, связанные с тем, что болид «Рейсинг Пойнт» очень похож на прошлогодний автомобиль немецкой команды.

«Похоже, они перепроектировали нашу машину. Они купили разрешённые прошлогодние детали и просто хорошо работают. Думаю, как сказал Николас Томбасис, это скорее не технический спор, а больше философский. Речь идёт о том, должно ли быть позволено маленьким командам получать детали от крупных команд и меньше заниматься проектированием, или все должны разрабатывать свои шасси и вести проектирование, что, вероятно, будет означать двухклассовое «общество» даже при лимите бюджетов.

В прошлом году мы всё время слышали жалобы, что маленькие команды никогда не имеют шанса побороться за поулы, подиумы и победы в гонках. Но «Рейсинг Пойнт» показывает, что это абсурдно: они рядом, в некоторых поворотах быстрее нас. У меня не было сомнений, что на некоторых трассах они станут крепким орешком в том числе для нас. Так что принимайте верные решения и распределяйте свои ресурсы так, как считаете оптимальным, и тогда, думаю, у вас может оказаться быстрая машина.

Я рад, что сейчас начался процесс, который прояснит регламент и сделает его прозрачным для всех», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.

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