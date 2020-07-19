Стролл: не особо беспокоюсь по поводу слухов о переходе Феттеля
Канадский пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл признался, что на него никак не влияют слухи о возможном переходе в команду Себастьяна Феттеля.
«Я не особо беспокоюсь по этому поводу. Я рад за себя и свою команду, которая из недели в неделю работает не покладая рук, чтобы достичь максимального результата. Остальное не имеет отношения к делу. посмотрим, что будет дальше.
В первые пару сезонов в Формуле-1 я выступал за рулём не самой лучшей машины, так что не было уверенность. В прошлом году я смог многому научиться, многое узнать о себе и своих минусах и плюсах, я работал над этим весь сезон. В итоге это привело к тому, что я добился прогресса в квалификациях», — приводит слова Лэнса Стролла RaceFans.
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