Стролл: не особо беспокоюсь по поводу слухов о переходе Феттеля

Канадский пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл признался, что на него никак не влияют слухи о возможном переходе в команду Себастьяна Феттеля.



«Я не особо беспокоюсь по этому поводу. Я рад за себя и свою команду, которая из недели в неделю работает не покладая рук, чтобы достичь максимального результата. Остальное не имеет отношения к делу. посмотрим, что будет дальше.



В первые пару сезонов в Формуле-1 я выступал за рулём не самой лучшей машины, так что не было уверенность. В прошлом году я смог многому научиться, многое узнать о себе и своих минусах и плюсах, я работал над этим весь сезон. В итоге это привело к тому, что я добился прогресса в квалификациях», — приводит слова Лэнса Стролла RaceFans.